Латвия и Естония засилват укрепването на границите си с Русия, като изграждат противотанкови ровове, бетонни заграждения и защитни съоръжения за военнослужещи, предаде ДПА.

Латвийската телевизия съобщи днес, че по четирикилометров участък от източната граница на страната вече са изкопани противотанкови ровове. До началото на следващата година се предвижда да бъдат завършени 27 км от общо планираните 89 км.

Рововете ще бъдат допълнени с други препятствия, включително бетонни противотанкови заграждения, известни като "драконови зъби".

"Идеята е противникът да се нуждае от различни видове техника, за да преодолее тези препятствия", обясни представителят на латвийските въоръжени сили Едгарс Бриедис, цитиран от БТА.

По думите му за преминаване през противотанков ров той трябва да бъде запълнен или да се използват подходящи мостови съоръжения, докато за премахването на "драконовите зъби" е необходима друга техника.

Телевизионният репортаж показа три успоредни редици бетонни противотанкови заграждения, всяко с тегло 1,5 тона и височина малко над 1 метър. До тях ще бъде изкопан ров с дълбочина малко над 2 метра. Двете съоръжения ще бъдат разположени само на няколко метра от граничната ограда с Русия.

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В Естония първите бетонни бункери в близост до граничния град Нарва са завършени в края на октомври, съобщи Естонското обществено радио и телевизия (ERR). Съоръженията са проектирани да защитават военнослужещите при преки попадения на артилерийски снаряди.

Други защитни укрития вече са изградени в североизточната и югоизточната част на страната. Те са снабдени с електричество и са оборудвани с комуникационни системи. Поставени са също бетонни и противотанкови заграждения.

"Знаем, че няма да разполагаме с много време, когато противникът премине границата. Нямаме и територия, която бихме могли да отстъпим, за да спечелим време. Затова започваме непосредствено от границата и се стремим да направим възможно най-много още в мирно време", заяви представителят на естонската армия Айнар Афанасиев.

До края на 2027 г. Естония планира да изгради общо до 600 бункера по границата в североизточната и югоизточната част на страната. Те ще бъдат разположени под земята и ще имат херметично затварящи се входове. Според информацията досега са завършени 28 укрития.

Укрепленията и физическите препятствия са част от общата Балтийска отбранителна линия - съвместна инициатива на Естония, Латвия и Литва за укрепване на източните им граници срещу евентуални военни нападения.

Трите балтийски държави засилиха отбранителните си мерки в отговор на войната на Русия срещу Украйна, която възприемат като пряка заплаха за националната си сигурност.

Дир.бг