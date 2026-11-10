Магазин на Lidl във Видин е бил принудително затворен снощи след близо 8-часова проверка на контролните органи. Търговският обект е възобновил работа днес в 12,00 часа, като единствено секторът на пекарната остава временно ограничен. От компанията определиха мярката като несъразмерна и обвиниха институциите в безпрецедентен натиск.

В официална позиция от „Лидл България“ заявяват, че затварянето на целия супермаркет е било наложено основно заради козметични забележки по хигиената и техническа неизправност на хладилно съоръжение, която е била отстранена още по време на проверката.

От компанията уточняват, че констатациите за нарушена хигиена в пекарната се отнасят до локално омазнени тави, опушване на стената зад конвектомата за печене и замърсено климатично тяло. Пекарната ще остане затворена до излизането на резултатите от взетите проби, което се очаква в тридневен срок.

По отношение на установените зеленчуци с компрометирано качество от Lidl твърдят, че те са били предназначени за проверка и отстраняване от служителите. Продуктите с нарушен температурен режим пък са се намирали в склада, подготвени за транспортиране и унищожаване, и не са били предлагани за продажба.

От веригата посочват още, че техник е бил извикан още сутринта на 9 ноември, преди пристигането на инспекторите в 13,09 часа, а повредата на хладилното съоръжение е била напълно отстранена в 13,30 часа.

Осем проверки за пет седмици

Според данните на Lidl проверката на 9 ноември е осмата поредна в магазина във Видин от началото на октомври. Тя е продължила близо осем часа и е извършена от седем инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП), докато на смяна в обекта са били петима служители.

От търговската верига твърдят, че през последните две седмици на октомври в магазините ѝ в страната са извършени общо 171 проверки при средно 86 месечно от началото на годината. Само на 9 ноември проверките са били 30, а от началото на октомври компанията има 158 отворени проверки от различни държавни органи, които са в процес на обработка или обжалване.

„Кулминацията на този безпрецедентен институционален натиск бе принудителното затваряне на обекта ни във Видин снощи“, заявяват от „Лидл България“.

От компанията определят действията на контролните органи като „открит административен тормоз“ и твърдят, че редови инспектори неофициално са споделяли, че са принуждавани да търсят поводи за затваряне на магазини по нареждане от високо ниво.

Lidl обявява, че ще предприеме всички законови мерки за защита на интересите си по съдебен ред. От веригата се извиняват на жителите на Видин за причиненото неудобство и уверяват, че не е имало реална опасност за здравето на клиентите.

Изложените констатации и обвинения са от официалната позиция на компанията. В нея не е представено становището на контролните органи по случая.

ШУМ.БГ