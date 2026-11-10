Русия нападна Украйна, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на съвместна пресконференция с премиера Румен Радев. Тя е на визита в България заради ескалацията на напрежението в Черно море след атаките с дронове по търговски кораби, след като вчера беше в Румъния, а утре ще е в Турция.

В изявленията във Варна се откроиха разликите в позициите на двамата по конфликта в Украйна.

Премиерът изтъкна необходимостта от постигане на мир по дипломатически път, председателят на Еврокомисията посочи отговорността на агресора в конфликта. Радев подчерта, че България помага на Украйна, но обърна внимание по повод заканата на германския канцлер Фридрих Мерц да блокира следващия бюджет на Съюза, ако България, Унгария, Чехия и Словакия не се включат в осигуряването на нови 45 млрд. евро за Украйна, че страната ни е в процедура по свръхдефицит.

"За да се сложи край на това брутално нарушение на морското и на международното право е ясно е едно - трябва да има мир", заяви Румен Радев.

"Най-силният и най-значим фактор е нещото, около което всички ние бихме могли да се обединим, а именно желанието за всички ни за постигане на мир. Най-вече всички хора в Украйна искат да бъде постигнат мир и това е най-често повтаряната дума в последно време, особено сега с усилията в Абу Даби. Ние оказваме нашата подкрепа за Украйна, която действа като стабилизиращ фактор, защото нека не забравяме, че Русия бе държавата, която нападна Украйна. Ако Украйна спре да се бори в момента, тя ще изчезне от картата, но ако Русия спре да се бори в момента, войната ще приключи", категорична бе Урсула фон дер Лайен.

Тя заяви, че подкрепя усилията за осигуряване на стабилност в Украйна. Не скри и, че в Европейския съвет, където заседават правителствените ръководители на държавите от ЕС, има различни мнения и разгорещена дискусия, когато се обсъжда помощта за Киев, но накрая "някак винаги успяваме да постигнем компромис и разбирателство".

"Подкрепата на България за Украйна никога не е преставала. България продължава да подкрепя хиляди украински семейства напълно безвъзмездно. Разходваме сили и средства, материални и човешки, за гарантиране на здравето и живота на украинските граждани", каза Румен Радев. И припомни спасяването на екипажа на кораба "Челси 3", в който имало и украински граждани.

"Продължаваме да подкрепяме Украйна и с износ на електричество. Продължаваме да я подкрепяме и с помощ при възстановяването на нейните електрически централи, а също и на железопътната й система", продължи премиерът.

Но добави: "Що се отнася до финансова подкрепа, ние самите сме в процедура по свръхдефицит и г-жа фон дер Лайен непрекъснато ни подканя да влезем в рамките от 3%. Така че ние полагаме усилия изцяло според нашите финансови възможности в момента."

Радев бе категоричен, че България "в никакъв случай не блокира единните решения на Съюза и желанието на другите държави да помагат кой както може."

Дир.бг