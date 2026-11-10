През третото тримесечие на годината в Шуменска област са издадени с 87,5% повече разрешителни за строеж на жилищни сгради спрямо предходното и с 80% повече спрямо третото тримесечие на 2025 г.

Данните изнесе днес Тероториалното статистическо бюро /ТСБ/.

Издадените разрешителни за строеж през тримесечието са за 45 жилищни сгради с 272 жилища в тях и 35 711 кв. м разгъната застроена площ /РЗП/.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 349, Варна - 260, София (столица) - 253, София - 239, и Бургас - 180. По този показател област Шумен заема девето място сред 28-те области в страната.

Издадените разрешителни за строеж на други /нежилищни/ сгради в Шуменско нарастват с 47,5%.

Увеличават се и започналите строежи на жилища. През периода е стартирало изграждането на 20 жилищни сгради с 291 жилища в тях и с 24 199 кв. м РЗП. Броят на започнатите жилищата са с 15-процентен ръст спрямо предходното тримесечие. В сравнение с третото тримесечие на 2025 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 33,3%, жилищата в тях - с 64,4%, а разгънатата им застроена площ - с 54%.

ШУМ.БГ