През третото тримесечие на годината в Шуменска област са издадени с 87,5% повече разрешителни за строеж на жилищни сгради спрямо предходното и с 80% повече спрямо третото тримесечие на 2025 г.
Данните изнесе днес Тероториалното статистическо бюро /ТСБ/.
Издадените разрешителни за строеж през тримесечието са за 45 жилищни сгради с 272 жилища в тях и 35 711 кв. м разгъната застроена площ /РЗП/.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 349, Варна - 260, София (столица) - 253, София - 239, и Бургас - 180. По този показател област Шумен заема девето място сред 28-те области в страната.
Издадените разрешителни за строеж на други /нежилищни/ сгради в Шуменско нарастват с 47,5%.
Увеличават се и започналите строежи на жилища. През периода е стартирало изграждането на 20 жилищни сгради с 291 жилища в тях и с 24 199 кв. м РЗП. Броят на започнатите жилищата са с 15-процентен ръст спрямо предходното тримесечие. В сравнение с третото тримесечие на 2025 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 33,3%, жилищата в тях - с 64,4%, а разгънатата им застроена площ - с 54%.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Ръстът в строителството е ясен. Дайте данни за реалните сделки от началото на годината. Там май нещата не са толкова розови
Анонимен
На 1000 евро кв обзаведен,ще се включа.
Анонимен
Защо се издават разрешения за строеж без подземни гаражи около тежкия полк. Хитрите турски предприемачи печелят от икономии на подземните гаражи за сметка на живущите в квартала и липса на паркоместа
ШУМ.БГ
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Анонимен
А колко от разрешителните са законни ? Например това за строежа в кв. Тракия до бл.Странджа 2 ? Доста проблеми си отварят великите общинари!
Анонимен
Смотан националист. Ходи си живей в комунизма.
Анонимен
Интересно населението намалява,а строителството на нови жилища се увеличава!Кой ще живее в тях?
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Общината продължава да издава разрешения за строеж без инвеститора да осигурява необходимите по закон места за паркиране. Масово не се правят подземни паркинги защото е скъпо. Монтират се автоматизирани паркоместа за два автомобила един над друг. Мине ли комисия се премахват машинките.