ГЕРБ иска оставката на премиера Румен Радев и на министрите, отговорни за трагедията на магистрала "Тракия", заяви Даниел Митов на брифинг пред журналисти в парламента.

Участъкът от магистралата не е бил обработен, каза от своя страна бившият регионален министър, сега депутат от ГЕРБ - Николай Нанков, след като от партията изразиха съболезнования за загиналите, предаде БТА.

Митов укори управляващите, че вместо да запазят мълчание и да проявят смирение в деня на трагедията, са започнали да прехвърлят отговорността за проблемите в управлението върху предишните кабинети.

Зам.-председателят на ГЕРБ напомни, че от АПИ и МРРБ са представили новата система за актуална пътна информация преди две седмици и платформата трябва да предоставя информация за текущи събития по републиканската пътна мрежа, като инциденти, проблеми, ремонти и обходни маршрути.

Депутатката от Сливенския регион Десислава Танева коментира, че тази сутрин е пътувала по същия маршрут. "Самата аз пътувах сутринта по същото трасе, по същото време, и мога от първо лице да кажа, че условията за шофиране бяха изключително тежки. Въпреки това нямаше нито сигнализация, нито органи на реда", коментира Танева във "Фейсбук".

От ГЕРБ обвиняват Румен Радев и в лъжа - че е научил за инцидента в самолета, което е два часа по-късно.

"Първата информация за тежката верижна катастрофа на АМ Тракия дойде малко след 7:00 тази сутрин. Радев каза, че е научил за нея, докато е бил в самолета на път за срещата си с председателя на ЕК във Варна. Според Flight radar, правителственият самолет е излетял около 8:50 или почти два часа след първата информация за трагедията", обвини Георг Георгиев във "Фейсбук".

"Това значи, че или много дълго време никой не е уведомил премиера за случилото се, което само по себе си също би било скандално, или по някаква причина Румен Радев излъга", обвини в социалната мрежа Георг Георгиев. "Няма никакво съмнение обаче, че при такава извънредно тежка ситуация, кризисен щаб се разпорежда веднага, а не часове по-късно и между другото, докато се дава брифинг по друга тема", критикува депутатът от ГЕРБ.

Десислава Танева допълни, че тя самата е знаела за катастрофата още преди 7:00 часа сутринта и няма как премиерът да е научил два часа по-късно.

"В продължение на шест месеца дебатът в Народното събрание за пътната безопасност беше съсредоточен върху мантинелите, които при тази трагедия са останали здрави. Фокусирахме се върху една пропаганда, а цената се оказа прекалено висока - измерва се с човешки животи", коментира депутатката от ГЕРБ.

От Ямбол, където посети пострадали при катастрофата, Радев коментира позицията на ГЕРБ като призова към смирение и сдържаност. "Трагедията е голяма, емоциите понякога вземат връх, но призовавам и ние, като управляващи, и опозицията за повече смирение и да не се извличат политически дивиденти на тази голяма трагедия. Правим всичко възможно и като организация, и като пълна мобилизация на спасителни екипи, на лекарски екипи, така че на хората да се окаже цялата необходима първа помощ", каза премиерът Румен Радев.

Две тежки верижни катастрофи станаха рано тази сутрин заради внезапно спуснала се гъста мъгла на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница", близо до Ямбол. Загинаха 11 души, близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в инцидентите, които затвориха аутобана. Верижните катастрофи станаха и в двете посоки за движение по едно и също време.

Дир.бг