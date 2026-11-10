През следващото денонощие над страната облачността ще бъде значителна. През нощта и утре преди обяд на много места в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има мъгла. През утрешния ден около и след обяд видимостта временно ще се подобри.

Утре слаб дъжд ще превали на отделни места в западната половина от страната. През нощта и утре до обяд ще бъде почти тихо, а в следобедните часове ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София - около 5°, максималните - между 12° и 17°, за София - около 11°.

В планините ще преобладава облачно време, а високите части ще бъдат обхванати от облаци. В масивите от Западна България ще превали дъжд, а в местата над 1800 метра надморска височина - слаб сняг. Ще духа умерен и силен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 4°.

НИМХ