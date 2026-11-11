Само за час тази сутрин 20 шуменци дариха кръв за пострадалите в жестоката катастрофа, станала вчера на Автомагистрала „Тракия“, съобщиха от пресслужбата на МБАЛ-Шумен.

Отделението по трансфузионна хематология на болницата се включи в националната кампания, организирана съвместно от БЧК и Националния център по трансфузионна хематология.

„Определено има активност за участие в акцията“, каза началникът на отделението д-р София Димова. 18-годишният Иво Николов, ученик в Езиковата гимназия в Шумен, е най-младият кръводарител. За първи път дава кръв. Той е от рядката кръвна група АВ отрицателна.

Изискванията към кръводарителите са да са на възраст от 18 до 60 години, да са здрави, да не пият никакви лекарства. Да не са боледували от хепатит и други хронични заболявания. Да се чувстват добре в момента.

Кръводарителният център на Отделението по трансфузионна хематология работи от 08:00 до 12:30 часа всеки делничен ден. От болницата поясниха, че кампанията за пострадалите на АМ „Тракия“ ще продължи до петък, когато ще бъдат обобщени окончателните резултати от нея.

ШУМ.БГ