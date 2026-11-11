Въпреки продължаващия военен конфликт между САЩ, Израел и Иран, Формула 1 ще приключи сезона си по план с два старта в Близкия изтрок, съоветно в Катар и Обединените арабски емирства - в последния уикенд на ноември и първия на декември.

Организаторите са уведомили ръководството на италианската писта "Имола", че няма да имат нужда от съоръжението, което бе посочен като резервен вариант при невъзможност за домакинство на двете споменати вече състезания.

Гран при на Катар ще се състои между 27 и 29 ноември, а това на Абу Даби - между 4 и 6 декември.

По-рано през сезона стартовете в Саудитска Арабия и Бахрейн, които по програма бяха планирани за месец април, не се състояха именно заради обстановката в региона. Все пак Гран при на Бахрейн се проведе, но през октомври и то в Малайзия - на пистата "Сепанг".

По информация на ВВС обаче доста от шефовете на отборите не са фенове на подобно развитие, тъй като и двете държави са близо до Ормузкия проток, където продължава да има ракетни нападения, както и до Саудитска Арабия, също обект на атаки, при това скорошни такива.

Дир.бг