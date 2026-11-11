От днес до 20 ноември на територията на Шуменска област се провежда специализирана полицейска операция, насочена към безопасността на пешеходците, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Шумен.

Кампанията е част от втория етап на националната превантивна акция „Зима“ и се реализира от служители на сектор „Пътна полиция“ и районните управления в областта.

Основната цел на операцията е превенция на пътнотранспортните произшествия с пешеходци и повишаване на отговорността на всички участници в движението.

Полицейските екипи ще извършват проверки в градовете и малките населени места в областта. Ще се следи дали водачите осигуряват предимство на пешеходците на пешеходните пътеки и движат ли се със съобразена скорост в зоните с интензивен пешеходен поток, около учебни заведения и спирки на градския транспорт. Контрол ще има и спрямо пешеходците - правилно пресичане на пътното платно, преминават ли на червен сигнал на светофара и дали не излизат внезапно на пътното платно.

ШУМ.БГ