3 леки автомобила се удариха на км. 347 на АМ "Хемус" край Шумен, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.
Водач на лек автомобил, който се движил в посока към Варна, навлязъл в участъка с въведена временна организация на движението и се ударил в един от поставените бализи. Водачът, който шофирал зад него намалил рязко скоростта си на движение, но движещият се отзад джип го блъснал отзад.
Никой не е пострадал. Екипи на „Пътна полиция“ са на място, подпомагат движението. Създадена е организация движението да се пренасочва по път I-2, /стария за Варна/.
От началото на ремонта на 13-километровата отсечка на "Хемус" край Шумен и въвеждането на временна организация на движението в участъка станаха няколко тежки катастрофи с 4 жертви.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
"Временните" неща в България се оказват най-постоянни. Дано поне до Нова година да сложат шибаните мантинели, докато не се е повторила трагедията от магистрала Тракия.
Анонимен1313
Изрод мръсен!!!
Селтак с тумбак
В една катастрофа, ако няма BMV - не ми я хвали.
Анонимен
То беше ремонт-чудо. Цяла година. Кога най после ще го пуснат това платно, защото и другото е вече за ремонт. В момента никой не работи по участъка.
Анонимен
кога ще разкарат този некадърник директора на пътно управление,цяло лято магистралата спъната при положенше че има алтертативен маршрут към шумен
Анонимен
Всички отговорни за този бавен ремонт трябва да бъдат разследвани, вече колко катастрофи станаха на това място и колко души загубиха живота си? А пътните фирми с тоя измислен ремонт продължават да точат АПИ всичките за съд
има още една от днес 15ч
на същия участък, само че между тир и лек автомобил
Анонимен
Видяхме я!!! Тя е много по-тежка!!!! Изглеждаше страшно!!!!
Анонимен
И да допълня - катастрофата е в южното платно, което е отворено и разделено и двупосочно, а северното е затворено и никой не работи там.