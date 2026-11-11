3 леки автомобила се удариха на км. 347 на АМ "Хемус" край Шумен, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Водач на лек автомобил, който се движил в посока към Варна, навлязъл в участъка с въведена временна организация на движението и се ударил в един от поставените бализи. Водачът, който шофирал зад него намалил рязко скоростта си на движение, но движещият се отзад джип го блъснал отзад.

Никой не е пострадал. Екипи на „Пътна полиция“ са на място, подпомагат движението. Създадена е организация движението да се пренасочва по път I-2, /стария за Варна/.

От началото на ремонта на 13-километровата отсечка на "Хемус" край Шумен и въвеждането на временна организация на движението в участъка станаха няколко тежки катастрофи с 4 жертви.

ШУМ.БГ