Русия и Украйна се споразумяха в Абу Даби за мащабен обмен на военнопленници, обяви след втория ден на преговорите ръководителят на руската делегация Владимир Медински, съобщи ТАСС. Според помощника на руския президент конкретните условия ще бъдат съобщени по-късно.

Според Медински по време на разговорите са били засегнати хуманитарни въпроси.

"Принципно се споразумяхме за нов мащабен обмен на пленници, конкретните условия ще бъдат обявени скоро", каза той след преговорите между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби. Руската делегация се връща още днес в Москва.

Давид Арахамия, член на украинската делегация и ръководител на фракцията на управляващата партия "Слуга на народа", нарече последния кръг от преговорите "един от най-трудните". Според него руските представители са "дошли с много строги директиви".

По-рано ръководителят на украинска делегация Рустем Умеров съобщи, че след тристранната среща със САЩ и Русия, разговорите ще продължат с европейски партньори на Украйна.

Киев призова за прекратяване на военните действия преди каквото и да е обсъждане на архитектурата за сигурност в Европа, заяви представител на украинската делегация.

"Ние казахме, че бъдещата архитектура за сигурност трябва да бъде обсъдена едва след прекратяването на военните действия и въвеждането на гаранции за сигурност за Украйна, докато руснаците твърдят обратното", каза той.

Кремъл от своя страна заяви, че руската делегация не е била в контакт с европейските представители в Абу Даби и не са планирани подобни контакти.

В разговор с журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също така заяви, че руският президент Владимир Путин е бил постоянно информиран по време на преговорите.

В работната програма на разговорите влизат спорните въпроси за границите, деескалацията на бойните действия, енергийната сигурност, корабоплаването в Черно море и размяната на военнопленници. Според дипломатически източници и международни медии украинската страна е отклонила предложение на Вашингтон за териториални корекции в Донбас и настоява за непоколебими гаранции за сигурност.

Първият кръг от срещите в Обединените арабски емирства продължи четири часа и половина, като представителите на Киев и Москва са разговаряли на руски език. Представителят на Белия дом Джаред Къшнър определи дискусиите като конструктивни, а украинският президент Володимир Зеленски посочи освобождаването на пленниците като първостепенна задача за Киев. Руската делегация на срещата се ръководи от Владимир Медински.

Дир.бг