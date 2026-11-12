Зетят на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер, който посредничи в преговорите в Абу Даби за Украйна, обяви, че той и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф ще отидат утре в Москва, за да се срещнат с президента Владимир Путин и да поискат да даде "благословията" си европейски представители да се включат в следващия кръг.

Те целят да осигурят одобрението на Путин Европа да получи място на масата за преговори и да подпише договор за най-голямата размяна на затворници от началото на войната, пише "Политико". Кушнер заяви, че европейското участие е от решаващо значение за дискусиите относно преразглеждането на бъдещата архитектура на сигурността на Европа - дългогодишно руско искане и инициатива, която разтревожи някои европейски служители.

"Трябва да имаме европейци на масата за преговори - каза Кушнер пред брюкселската редакция на изданието - Няколко пъти сме предавали директно на президента Путин и на неговия екип, че единственият начин да се постигне това, е да ги имаме на наша страна и мисля, че те са отзивчиви към това."

"Вярвам, че утре в Москва, надявам се, аз и Стив да успеем и президентът Путин ще даде благословията това да се случи. Мисля, че ако той се съгласи с това, ще можем да постигнем много по-голям напредък по важните въпроси", каза още Кушнер.

Той обяви, че Русия и Украйна са се споразумели за това, което вероятно ще бъде най-голямата размяна на военнопленници от началото на войната. Броят им ще бъде потвърден в четвъртък, добави той. Руската държавна информационна агенция ТАСС потвърди, че е постигнато споразумение за "мащабна" размяна.

dir.bg