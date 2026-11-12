Министерският съвет одобри "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД да отдаде под наем на бъдещия частен превозвач подвижен железопътен пътнически състав за извършване на обществени превозни услуги в Северния и Южния регион на страната. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Отдаването под наем ще стане чрез пряко договаряне с "Ивкони Експрес" ЕАД, избрано за изпълнител на обществената услуга за превоз на пътници с железопътен транспорт в двата региона, се уточнява в съобщението.

В началото на тази година кабинетът "Желязков" реши да предостави на частния превозвач част от пътническите жп превози. Вече бившият вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов подписа 12-годишни договори с избраните изпълнители, припомня БТА.

След проведена открита и конкурентна процедура Западният регион, който обхваща около 75 процента от железопътните превози в България, беше възложен на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.

За другите два региона - Северен, с 14 процента от превозите, и Южен, с 11 процента - на първо място в процедурата беше класирано дружеството "Ивкони Експрес" ЕАД. Така частният превозвач ще поеме 25 процента от пътническите железопътни превози в страната.

"Трябва да намерим разумен начин да приведем в изпълнение договора, който сегашният екип на Министерството наследи. Договорът е факт. Той е част от осъществяването на ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост, процедурата е преминала и договорът трябва да се изпълнява", коментира през октомври сегашният министър на транспорта Георги Пеев. Според първоначалния план частният превозвач трябва да започва да обслужва жп направленията още другия месец - от 13 декември тази година.

Един от ключовите въпроси е осигуряването на влакове. Освен подвижния състав, който БДЖ трябва да предостави по договора, "Ивкони Експрес" ще трябва да предприеме необходимите действия, за да разполага и със собствени влакове. "Няма да допусна БДЖ да остане без възможност да предоставя своята част от железопътните превози", подчерта Пеев.

dir.bg