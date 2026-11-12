Една от най-големите рок икони на всички времена Били Айдъл идва за първи път в София на 4 юли 2027 г. като част от програмата на Release Sofia Festival. С кариера, обхващаща почти пет десетилетия, десетки хитове и харизма, превърнала го в една от най-разпознаваемите фигури в историята на рок музиката, Billy Idol ще излезе на сцената на Sofia Live Park за концерт, достоен за впечатляващото му музикално наследство.

В продължение на почти пет десетилетия Били Айдъл е сред най-разпознаваемите и отличителни имена в съвременната музика. Между 1977 и 1981 г., като харизматичен фронтмен на Generation X, той издава три албума, които оставят трайна следа в първата вълна на британския пънк.

През 1982 г. започва самостоятелната си кариера, рамо до рамо с китариста Стив Стивънс. Заедно двамата изграждат характерен звук, който съчетава суровата енергия на пънка с необузданата, неустоима сила на рокендрола. Резултатът е поредица от песни, превърнали се в емблематични за цяла епоха, сред които "Dancing With Myself", "White Wedding", "Rebel Yell", "Eyes Without A Face", "Flesh For Fantasy", "Hot in the City" и "Cradle of Love". Той успява да наложи и собствен почерк върху редица кавър версии, най-известните от които са "Mony Mony" и "To Be a Lover". Неговият отличителен външен вид и експлозивно сценично присъствие, съчетани с въздействието на музикалните му видеоклипове по MTV, имат ключова роля за утвърждаването му като една от най-големите икони на 80-те години.

През годините Били Айдъл остава неизменна част от концертната сцена, а през 2025 г. се завръща и със студиен албум. Dream Into It е първият му дългосвирещ албум с нов авторски материал от 11 години насам и е посрещнат изключително топло както от феновете, така и от музикалните критици. През 2026 г. излиза и документалният филм Billy Idol Should Be Dead, който проследява живота и изпълнената с обрати кариера на артиста.

На 14 ноември 2026 г. Били Айдъл ще бъде приет в Rock & Roll Hall of Fame, заедно със Стив Стивънс, отбелязвайки поредния значим момент в дългогодишната си кариера. Отличието е признание за огромното му влияние върху музиката през последните десетилетия и добавя нова важна глава към историята на артист, който продължава да оставя своя отпечатък върху рокендрола.

dir.bg