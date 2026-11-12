Драматично-кукленият театър „Васил Друмев“ и Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава“ в Шумен ще бъдат осветени в лилаво на 15 ноември, неделя, в знак на съпричастност и подкрепа към недоносените деца и техните семейства, съобщиха от пресцентъра на кметството.

По този начин Община Шумен се присъединява към националната кампания „Заедно за недоносените деца“, чиято цел е да повиши обществената осведоменост за преждевременното раждане и грижата за недоносените бебета.

Инициативата се провежда по повод Световния ден на недоносените деца и е продължение на кампанията на Фондация „Нашите недоносени деца“, посветена на 15 май – Световния ден на кенгуру-грижата.

В подкрепа на каузата се включва и Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО). От организацията посочват, че тази година 15 ноември се отбелязва официално и на глобално ниво от Световната здравна организация.

Кампанията поставя акцент върху правото на всяко преждевременно родено дете на навременна и качествена медицинска грижа, както и върху необходимостта от дългосрочна психологическа, терапевтична и социална подкрепа за семействата.

Тя подчертава и незаменимата роля на родителите, като изразява признателност към лекарите, акушерките и неонатологичните екипи, които ежедневно се борят за живота и здравето на най-малките пациенти.

ШУМ.БГ