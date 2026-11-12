Александра Бъчварова от ФК „Шумен 1951“ се завърна със сребърен медал от Европейската купа по фехтовка на рапира до 14 години. Престижният международен турнир се проведе в Тимишоара, Румъния.

Участието на шуменския клуб донесе още три медала и три класирания в първата осмица в различните възрастови категории. При момичетата до 14 години Савина Петров завърши на пето място. В надпреварата при кадетките до 17 години двете шуменски състезателки също намериха място сред най-добрите осем – Савина зае седмата позиция, а Александра се класира осма.

Сребърно отличие спечели и Младен Петров при момчетата до 11 години, след като достигна до финалния двубой. Бронзови медали добавиха Лилия Николова при кадетките до 17 години и София Стефанова при момичетата до 9 години. За София това беше едва трето състезание в спортната ѝ кариера.

ШУМ.БГ