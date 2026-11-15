България оттегля военната си подкрепа за Украйна и обяви, че повече няма да предоставя оръжия и боеприпаси от армейските си запаси. Министър-председателят Румен Радев твърди, че страната не разполага с необходимите финансови ресурси, за да участва в нови европейски механизми за финансиране на Киев, предвид бюджетния дефицит. София няма да възпрепятства помощта, предоставяна от други държави членки, но настоява всеки български принос да бъде насочен изключително към хуманитарни нужди, енергийна инфраструктура и етническата българска общност в Украйна. Това съобщават украински медии, сред които Kyiv Post и "Цензор.НЕТ".

България не разполага с необходимите финансови ресурси, за да окаже финансова подкрепа на Украйна, и повече няма да предоставя оръжия или боеприпаси от военните си запаси, заяви българският министър-председател Румен Радев пред журналисти в петък, 13 ноември, по повод неформалната среща на върха на Европейския съюз в Дъблин.

В отговор на въпрос относно нов пакет от европейски заеми за Украйна и евентуалното участие на София като гарант, Радев обясни, че в момента България е обект на процедурата на Европейския съюз за прекомерен дефицит и е изправена пред ограничения, свързани с бюджетните си резерви. Премиерът обаче заяви, че София няма да пречи на други държави членки на Европейския съюз да предоставят финансова подкрепа на Киев.

Радев посочи, че България подкрепя дипломатическите усилия за прекратяване на войната, но отхвърля концепцията за "мир чрез сила". Според него продължаващата военна подкрепа само ще доведе до повече жертви, разрушения и ескалация на конфликта.

Какви условия поставя България за невоенната помощ?

Българският министър-председател подчерта, че в Украйна живее най-голямата историческа етническа българска общност извън границите на България, и изрази загриженост относно жертвите сред това население по време на войната.

Радев заяви, че София е готова да обсъди механизми, които да гарантират, че всички европейски средства, предоставени от България, ще бъдат насочени изключително към хуманитарни нужди, възстановяване на електроснабдяването и медицинска помощ, а не към закупуване на оръжия. Освен това, ако България участва като гарант по европейски заем за Украйна, София ще поиска част от средствата да бъдат специално заделени за българската общност в страната, която е съсредоточена главно в Одеска област, в Южна Украйна.

Премиерът говори и за развитието на българската отбранителна индустрия. Производителите в този сектор отчетоха значителни обеми на износ през 2022 и 2023 г., но впоследствие доставките намаляха. Радев отдаде това развитие на промяната в търсенето на фронта, където дроновете заеха по-значима роля за сметка на конвенционалните артилерийски боеприпаси.

София постепенно променя политиката си спрямо Киев

Изявленията на българския министър-председател в Дъблин идват след официално решение, прието от неговото правителство на 21 октомври. С това България преустановява финансирането на придобиването на смъртоносни оръжия за Украйна чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира, като ограничава бъдещите си вноски единствено до невоенна помощ.

Откакто политическата коалиция на Радев спечели парламентарните избори през април, София започна постепенно да намалява военната подкрепа за Украйна, поддържана от предишните управления.

България беше основен доставчик на артилерийски снаряди съветски образец за украинската армия. През юни българският министър на отбраната Димитър Стоянов обяви планове за прекратяване на всички преки доставки на оръжие за Украйна.

Месец по-късно, през юли, Радев изтегли България от "Коалицията на желаещите", водена от Великобритания и Франция, с аргумента, че войната трябва да бъде прекратена чрез дипломация, а не чрез военни средства. Чрез последните си изявления българският министър-председател потвърждава промяната в курса на София: България вече не желае да допринася за въоръжаването на Украйна и поставя условие всяко финансово участие да бъде насочено изключително за граждански цели.

Днес.бг