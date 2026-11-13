14 от 17-те блока в Шумен, които се санират по Плана за възстановяване и устойчивост, няма да бъдат завършени, ако не увеличат сумите по договорите им. Строителите искат поне 20% индексация, за да покрият разходите си.

Това стана ясно на среща с фирмите изпълнители на проектите, инициирана от ръководството на Община Шумен.

Единствено строителите от „Кидат Груп“ ЕООД и „Ауреус инвест“ ЕООД, които санират блоковете на бул. „Ришки проход“ 18, ул. „Васил Априлов“ 3 и ул. „Софийско шосе“ 4“, заявиха, че ще изпълнят договорите си, въпреки понесените загуби.

Всички останали фирми са изпратили уведомителни писма до Община Шумен, че спират работа до намиране на решение на проблема. Така под въпрос остават многофамилните жилищни сгради на ул. „Софийско шосе“ № 6, ул. „Марица“ № 18 и ул. „Цар Освободител“ № 64, ул. „Дедеагач“ № 1, ул. „Ген. Драгомиров“ № 56, ул. „Никола Вапцаров“ № 3, ул. „Цар Освободител“ № 10, ул. „Софийско шосе“ № 14, ул. „Съединение“ № 205, бул. „Ришки проход“ № 34, на „Марица“ № 16 и № 20 и № 24, както и блок и блок 8 в ЖК „Херсон“.

От фирмите заявиха, че договорите са сключвани на цени от 2023 и 2024 година, които вече са напълно несъвместими със сегашните ставки на работни заплати и цени на материалите.

Стана ясно, че и за блоковете, при които санирането е реализирано до някакво ниво, не е платено нито едно евро като авансово или друго плащане по фактура. Според новите указания от Българската банка за развитие, сумите по договорите не може да се увеличават или индексират, тъй като финансирането е на 100% по Националния план за възстановяване и устойчивост и няма такава възможност. От банката обаче обещали да разплащат всички фактури в 60-дневен срок.

Кметът Христо Христов поиска строителите да се обединят около някакъв процент на искането си за индексация, за да може да го представи пред Националното сдружение на общините и пред правителството.

„Проблемът е в цялата страна. Организирал съм НСОРБ да излезем с обща позиция до министър-председателя, защото това трябва да се вземе като решение на правителството. В понеделник ще бъда в София и ще разговарям по този въпрос“, каза Христов.

На срещата присъстваха общински съветници. Те поставиха въпроси пред строителите от „Алди комерс Груп“ ЕООД, които имат договор за саниране на блока на ул. „Софийско шосе“ № 14 и който е оставен с отворени тераси на жилища. От фирмата заявиха, че има само 5 апартамента с премахнати парапети, като не поеха ангажимент да ги обезопасят.

ШУМ.БГ