Два сигнала за опити за измама на хора, публикували обяви за продажба на вещи в интернет, са получени днес в ОДМВР – Шумен. И в двата случая потърпевшите са се усетили навреме и не са станали жертва на измамниците, съобщиха от полицията.

Схемата е идентична. След публикуване на обява продавачът получава съобщение от непознат телефонен номер с международен код. В него се посочва, че има купувач, който желае да плати стоката по банков път.

Изпраща се линк към фалшива интернет страница, наподобяваща сайт на известна куриерска фирма. Там от продавача се изисква да въведе трите си имена, банкова сметка и данни за банковата си карта.

Целта е измамниците да получат достъп до лична и банкова информация, която да използват за неправомерно изтегляне на средства.

От полицията предупреждават гражданите да не отварят съмнителни линкове и да не предоставят номера на банкови карти, CVV/CVC кодове, ПИН кодове, пароли или кодове за потвърждение.

За получаване на плащане при продажба на вещ не е необходимо да се предоставят данни за банкова карта чрез изпратен от купувач линк, напомнят от ОДМВР – Шумен.

Ако вече са предоставили банкови данни, гражданите трябва незабавно да се свържат с обслужващата ги банка.

ШУМ.БГ