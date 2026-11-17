Технически проблем на банка "Джей Пи Морган Чейс" (JP Morgan Chase) предизвика ефект на доминото в цялата финансова система в САЩ, предаде Асошиейтед прес. Хиляди потребители се оплакаха от затрудения в достъпа до своите онлайн сметки в няколко големи американски банки и услугата за парични преводи "Zelle" вчера.

Сред засегнатите са U.S. Bank, Bank of America, Capital One, Wells Fargo. Това става дни след глобалното прекъсване дейността на Майкрософт миналата седмица и след спиране на въздушния транспорт в цялата страна в петък за часове.

"Джей Пи Морган Чейс" изпита временен проблем, свързан със софтуерна грешка в локална хардуерна система", съобщи говорител на банката. Той уточни, че тази неизправност вече е отстранена и че се работи за нормализиране на онлайн банкирането.

Проблемът не се дължи на кибератака, подчерта говорителят на "Джей Пи Морган".

Американските банки бяха засегнати от технически проблем, след като два други сектора от най-голямата икономика в света преживяха голям срив през последните дни. Първо, редица услуги на софтуерния гигант "Майкрософт" (Microsoft) не функционираха няколко часа в четвъртък, а на следващия ден бяха спрени полетите в цялата страна.

Също вчера, американската авиокомпания "Юнайтед Еърлайнс" (United Airlines) съобщи за "технически проблем", довел до временно забавяне на излитащи полети. Компютърната неизправност е бил отстранена за около 1 час и 40 минути, казаха от въздушния превозвач и се извиниха на засегнатите пътници.

"Юнайтед Еърлайнс" не посочи конкретни числа, но по данни на проследяващия уебсайт "Флайт Ауеър" (FlightAware) вчера следобед са били забавени 645 полета (една пета от всички на компанията), а 25 са били отменени.

Министърът на транспорта Шон Дъфи каза, цитиран от Ройтерс, че не знае причината за новата техническа неизправност, свързана с "Юнайтед Еърлайнс", но уточни, че "това не е проблем, който да засяга цялата система на Федералната авиационна администрация".

Дир.бг