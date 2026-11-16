35-годишен от село Мадара предизвика ПТП с материални щети в събота. Оказа се пиян и без книжка.
За случая съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.
В събота следобед на тел. 112 постъпил сигнал за възникнало пътнотранспортно произшествие на кръстовището на улиците „Пирин“ и „Мадарски конник“ в село Мадара. Униформените установили, че на десен завой водач на лек автомобил Фолксваген е навлязъл в лявата лента и ударил лек автомобил Хюдай.
Шофьорът на Фолксвагена - 35-годишен от село Мадара, бил тестван за алкохол, като дрегерът отчел 2,32 промила алкохол в издишания въздух. Справката показала, че мъжът е неправоспособен.
Той отказал да даде кръвна проба за химичен анализ и бил отведен в ареста на полицията в Шумен за срок до 24 часа. Автомобилът бил собственост на негов близък, затова полицаите не го иззели.
Също в събота, но в 1,54 часа възникнал друг пътен инцидент. На ул. “Братя Миладинови“ в Шумен водач на лек автомобил Фолксваген, 44-годишен местен жител, при маневра за паркиране ударил два леки автомобила Фолксваген и Ауди, които също били паркирани.
В хода на проверката шуменецът отказал да му бъде извършена проверка за управление след употреба на алкохол. Задържан бил за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Там му образували досъдебно производство заради отказа да му бъде извършена проверка за употреба на алкохол, след като е участвал в ПТП.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Автомобилът бил собственост на негов близък, затова полицаите не го иззели. - Ми те всички са на роднини и ги фащат за ...
Анонимен
Честито на собствениците на блъснатите паркирани коли
Анонимен
тия без книжките са ми любими
Анонимен
ТИя без книжки са едни от най-потенциалните убийци. Обикновено са малоумници, които си мислят, че могат да шофират и не зачитат ни правила, ни животи! Трябва сериозни наказания.
Анонимен
ялате да видите у Върбитца, шо стая, ловците от Върбица, одат на лов пияни и след лов се пребират пак пияни! С оръжия, и пияни се возят, синот на Стоян Димитров и цялата му апапска група са пияни и дрогирани! елате да видите, пияни след лов и сутрин преди лов са тия ора ей, не е на майтап!
Анонимен
ем ни разбираш ем пишиш.сига да ти обясня,кат са напраиш на животну и идиш у гурата ни са рзличаваш от другити животни и така по лесну са ловува.
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Анонимен
"Анонимен16.11.2026 11:04
... Ми те всички са на роднини и ги фащат за ..."
Когато МПС-то е чужда собственост се заплаща стойността му в пари.
Един българин
Интересно защо е тази снимка на полицейския автомобил, а не на катастрофиралия, вероятно защото е без пари. А този, който е блъснат очевидно е нова марка-"Хюндай". Всичко е от естествения интелект.
Анонимен
Просто да спрат ня коя да е селска магазин/кръчма идвашите с коли винаги са пияни :)