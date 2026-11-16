35-годишен от село Мадара предизвика ПТП с материални щети в събота. Оказа се пиян и без книжка.

За случая съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

В събота следобед на тел. 112 постъпил сигнал за възникнало пътнотранспортно произшествие на кръстовището на улиците „Пирин“ и „Мадарски конник“ в село Мадара. Униформените установили, че на десен завой водач на лек автомобил Фолксваген е навлязъл в лявата лента и ударил лек автомобил Хюдай.

Шофьорът на Фолксвагена - 35-годишен от село Мадара, бил тестван за алкохол, като дрегерът отчел 2,32 промила алкохол в издишания въздух. Справката показала, че мъжът е неправоспособен.

Той отказал да даде кръвна проба за химичен анализ и бил отведен в ареста на полицията в Шумен за срок до 24 часа. Автомобилът бил собственост на негов близък, затова полицаите не го иззели.

Също в събота, но в 1,54 часа възникнал друг пътен инцидент. На ул. “Братя Миладинови“ в Шумен водач на лек автомобил Фолксваген, 44-годишен местен жител, при маневра за паркиране ударил два леки автомобила Фолксваген и Ауди, които също били паркирани.

В хода на проверката шуменецът отказал да му бъде извършена проверка за управление след употреба на алкохол. Задържан бил за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Там му образували досъдебно производство заради отказа да му бъде извършена проверка за употреба на алкохол, след като е участвал в ПТП.

ШУМ.БГ