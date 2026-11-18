Безплатни профилактични прегледи на мъже за поредна година организира МБАЛ – Шумен. Прегледите и консултациите са по повод месеца на мъжкото здраве – ноември, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Прегледите ще се извършват от специалисти в отделение „Урология“ на десетия етаж в болницата от 10 – 12.00 часа на 27 ноември. Предварително записване не е необходимо.

„Целта на тези прегледи е превенция и откриване на заболявания като карцином на простата. Определено има интерес към такива профилактични прегледи, които са грижа и отговорност към здравето“, каза д-р Добри Марчев, началник на отделение „Урология“ в МБАЛ - Шумен.

28 мъже са прегледани миналата година. Най-младият е бил на 23 години, а най-възрастният - на 85 години. „За съжаление много от мъжете нямаха никаква представа за карцином на простата, но се интересуваха къде могат да се изследват и да следят за здравословното състояние“, каза още д-р Марчев.

ШУМ.БГ