Отборът на „Волов-Шумен 2007“ се класира за финала на турнира за купата на Аматьорската футболна лига на североизток. В полуфинален 8двубой от надпреварата шумеци победиха „Черноморец“ Балчик с 2:1.

Срещата се игра на стадион „Цоньо Василев“ и бе интригуваща до самия й край.

Домакините откриха резултата с гол на Димитър Игнатовски в 8-та минута. През първото полувреме шуменският отбор имаше още чисти положения за втори гол, но такъв не падна през първата част. „Черноморец“ също застраши защитата на домакините, но и отборът от Балчик не стигна до попадение.

Още в първата минута на второто полувреме гостите бяха близо до гол, но ударът на Ивайло Минчев бе спасен от вратаря на „Волов-Шумен“.

Шуменци отново овладяха играта и в 58-та минута стигнаха до втори гол чрез Алекс Наков.

След като получиха втори гол играчите на „Черноморец“ натиснаха съперника си и създадоха няколко опасни ситуации, но ударите им не намираха мрежата на Христо Ковачев.

Атакуващата игра на гостите даде резултат в 87-та минута, когато Мартин Янакиев вкара за 2:1. В оставащите, близо 6 игрови минути, „Черноморец“ опита да изравни и да стигне до дузпи, но на моменти припряните действия на футболистите не дадоха желания резултат, а и защитата на шуменци извади опасните топки.

В другия полуфинал от турнира за купата на АФЛ на североизток се срещат „Аксаково“ и „Бенковски“. Те играят на 25 ноември.

За първенството в трета лига следващият мач на „Волов-Шумен 2007“ е гостуване на „Рилци“ (Добрич). Двубоят от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига е в събота, 21-ви ноември, от 14 часа.

ШУМ.БГ