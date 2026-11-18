Назад в годините има служители на МВР, заемали определени постове, които са подпомагали укриването на доказателства по поръчкови убийства на около 160 знакови фигури, които заради това са останали неразкрити, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в интервю за подкаста "Дневен ред".

Той уточни, че до този извод са стигнали покрай разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив, при което са заловили извършителя и помагача, но продължават да търсят съучастници, както и поръчители.

"Имаме подозрения и версии, по които работим. Имаме сериозни съмнения, че този човек е участвал в други убийства, които са останали неразкрити", каза вътрешният министър по адрес на обвиняемия Славчо Мегеров, но без да назове името му. "Сега имаме съмнение, че това не е единственото убийство, в което е замесен. И няма да се учудя, ако се разкрие още неразкрито убийство", добави той.

"От действията, извършени до момента, констатирам, че назад във времето има данни служители на МВР да са подпомагали укриването на доказателства, свързани с убийства. Затова досега част от убийствата не са разкрити. Работим по това и ще искам да ги установим тези хора, за съжаление, не един, става дума за знакови убийства в цялата страна", коментира Демерджиев.

Попитан за кои служители става въпрос, той заяви: "Големите знакови убийства се разследват от определени структури, тогава те са били нейни служители. например, отдел убийства в СДВР". В същото време вътрешният министър посочи, че не визира само СДВР. "Не искам да петним цели структури, не е само СДВР". И обобщи, че полицаите, които визира, са "заемали определени постове в системата и са подпомагали укриването на улики и доказателства".

В отговор на въпроса дали и в случаите на неразкритите убийства на Алексей Петров и Мартин Нотариуса има съмнение за подобен саботаж от страна на полицаи, които са направили така, че вместо да се тръгне по горещи следи за разкриване на престъплението, разследването да поеме в друга посока, Демерджиев беше категоричен: "Смятам, да". Той отказа повече подробности с уговорката, че ще говори, когато има резултати. "Ще има отговори на много въпроси, включително и на тези две убийства. Част от тези убийства ни дават повод да прегледаме материалите по други убийства, които са останали неразкрити, ще има интересни неща, но не мога да вляза в конкретика.", добави той.

За убийството на Слави Бинев министърът беше категоричен, че то не е битово, но не е и класическо поръчково. Разпитана е съпругата на извършителя и са събрани много доказателства, но не се работи само по версията на едната сюжетна линия с имотите.

Демерджиев коментира думите на премиера, че очаква поръчковите убийства да продължат, като обясни, че до идването на кабинета на "Прогресивна България" е имало външни кръгове, които са кадрували в МВР и понеже в момента това е пресечено, се нагнетява напрежение. "Хора с нерегламентирано влияние са раздавали справедливост. В момента механизмите за въздействие на тези хора изчезват един по един. И затова се нагнетява това напрежение в момента. В момента тече процесът и поражда конфликтни ситуации. Правим всичко възможно да няма убийства", заяви вътрешният министър.

Министърът на вътрешните работи даде и пример кога и кой е раздавал разпореждания в МВР,.

"Ако Светлозар Лазаров управляваше министерството в сянка в един предходен момент, това беше публична тайна, такава структура, управлявана от него или друг, твърдя, че в момента няма в МВР", каза Демерджиев по адрес на бившия главен секретар на МВР по времето на правителството на Пламен Орешарски. И допълни, че именно заради това той и хората около него са подложени на атаки, защото кръговете, които са диктували какво да става в държавата, вече не можели да го правят.

Попитан дали са се справили с Делян Пеевски, Демерджиев призна: "Не сме преборили Пеевски. Ще кажа, когато има влязла в сила присъда или присъди да си понесе отговорност. Но нещо друго направихме, което не беше правено никога - започнахме да работим по потенциални престъпни деяния, извършени от Пеевски".

Демерджиев отрече в ПБ и в кабинета да има няколко кръга на влияние около Пламен Узунов и около Николай Копринков, като коментира, че с първия му се налага по-често да работи, но никой от двамата не се е опитвал да кадрува в МВР.

Дир.бг