По прогнозни данни онлайн търговията в България ще отбележи ръст от 15% тази година спрямо 2025 г. и ще достигне около 3,2 млрд. евро в страната, без трансграничната търговия. Повече потребители са свързани с интернет и броят на тези, които пазаруват онлайн, нараства. Въпреки това България все още има накъде да се развива в сравнение с нивата на онлайн търговията в Европейския съюз. У нас едва около 52-53% от всички интернет потребители на възраст между 16 и 74 години пазаруват онлайн. Това коментира Жанет Найденова, председател на УС на Българска е-комерс асоциация, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месробович.

През последните години Черният петък се утвърди като най-силната кампания в областта на онлайн пазаруването, като тенденцията е това да не е един петък или един уикенд – последния на ноември, а да се удължава във времето и да обхваща целия ноември, отбеляза Найденова.

„Периодът ноември-декември е най-силният от годината за онлайн продажбите и онлайн търговците се подготвят за него най-малко половин година по-рано.“

Не само онлайн магазините, но и цялата инфраструктура за доставки трябва да са подготвени, за да изпълнят милиони поръчки за кратък период, изтъкна Найденова. Потребителите също се подготвят – следят цените, правят списъци с желани продукти и очакват добро качество за цената, която ще получат на Черен петък, добави тя.

Над 26% от доставките са до шкафче

Доставките до врата на потребителя – дома или офиса, намаляват сериозно, а доставките до шкафче се увеличават драстично, сочат данните от ежегодно проучване на Българска е-комерс асоциация, което обхваща извадка от над 8,6 млн. пратки и сравнява периода 2023-2025 г.

През 2023 г. доставките до шкафче са съставлявали 1% от всички пратки на вътрешната онлайн търговия, докато миналата година са достигнали 26,6%, съобщи Найденова. Въпреки това 52,2% от поръчките са предплатени, така че доставките до шкафчета имат база за развитие, добави тя.

„По време на Черния петък 52-53% от доставките са до шкафчета. Това изисква отговорно поведение от онлайн търговците, куриерите и потребителите.“

Най-важното за потребителя е да получи доставката навреме и на мястото, което е избрал, изтъкна Найденова. Онлайн търговците предоставят огромен избор за доставки – до врата, до офис на куриер, до шкафче, click-and-collect, при който потребителите пазаруват в онлайн магазина на бранда и получават пратката си във физическия магазин.

Спад на кешовите плащания

През 2023 г. за 60% от онлайн покупките на продукти и услуги потребителите са избрали наложен платеж. Сега тенденцията е да нарастват онлайн плащанията, а кешовите плащания значително да намаляват, отбеляза гостът

„През 2025 г. за първи път плащанията с карта изпреварват наложения платеж, като достигат 42,86% от всички плащания. Към тях се добавят възможностите за плащане с един клик, чрез банков превод, мигновено плащане, с дигитални портфейли, които набират скорост. Така дигиталните плащания достигат 52,23% от всички при онлайн пазаруване.“

Според Найденова намаляването на кешовите плащания е положителна тенденция, тъй като в електронната търговия съществува голям проблем с невзетите пратки. При заплащане с карта е невъзможно пратката да остане невзета, добави тя.

Нараства популярността и на модела „купи сега, плати по-късно“ (Buy Now, Pay Later), като през 2025 г. той надхвърля 7% от всички плащания.

Онлайн търговците се борят с хакери и китайската конкуренция

През последния месец няколко онлайн магазина в България са се обърнали към компетентните органи, за да получат помощ срещу хакери, които копират онлайн магазините на големи брандове, като предлагат много по-ниски цени на стоките. В крайна сметка те не доставят нищо, а плащанията за стоките не са в брой, изтъкна Найденова и добави, че тези некоректни практики спират положителното развитие на онлайн търговията и подкопават доверието в нея.

Голям проблем е и нелоялната конкуренция от Китай. Големите китайски плаформи за електронна търговия не спазват действащите изисквания на единния европейски пазар и ЕС вече няколко пъти е прибегнал до налагането на глоби.

Нови митнически правила на съюза наложиха от 1 юни допълнителна такса от 3% за всеки различен вид артикул в пратка под 150 евро, която пристига от трети страни, припомни Найденова. А от 1 ноември действа и допълнителна такса за митническа обработка от 2%, която отново се налага на вид артикул в пратката. В повечето случаи върху артикулите се начислява и ДДС.

„Виждаме отлив на потребители, които купуват евтини продукти, тъй като такса от пет евро вече оскъпява прекалено стоката. Но има и тенденция потребителите да окрупняват поръчките си, за да намалят цената на доставката.“

Отделно, съгласно Акта за цифрови услуги на ЕС китайските платформи трябва да гарантират качеството и безопасността на стоките и услугите и да са подсигурили правила и процедури за търговците, които продават на тях. ЕС вече е наложил глоби на някои от платформите, които може да достигнат до 6% от световния оборот, каза Найденова и изрази надежда, че оттук-нататък китайските платформи ще спазват правилата в ЕС и конкуренцията ще бъде лоялна.

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