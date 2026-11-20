Бойко Борисов и Делян Пеевски нарекоха избора на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота "нова сглобка" между управляващите от "Прогресивна България" и ПП и ДБ.

За предстоящото днес гласуване в Народното събрание лидерът на ГЕРБ обяви, че от групата му ще подкрепят между 12 и 14 от 20-те кандидати. Председателят на ДПС анонсира, че ще подкрепят всички с изключение на бившите служебни министри Емил Дечев, Андрей Янкулов и ексдепутатката от "Възраждане" Цвета Рангелова.

"Ще има мнозинство, разбира се, и то огромно мнозинство за избора на членове от ВСС от квотата на Народното събрание. Всичко е договорено. Ние ще участваме във всички гласувания и ще подкрепим всички професионалисти. Има 12, 13, 14 човека, които заслужават да ги подкрепим", каза още Борисов. Той обясни, че за някои кандидатури ще има "шарено гласуване", като посочи Емил Дечев.

По думите на Борисов депутатите от групата му ще гласуват "с радост" за смяна на настоящия състав на кадровия орган на съдебната власт, който се задържа 4 години над 5-годишния си мандат. "Само че ще бъде заменен с нова сглобка и вече думата сглобка от Радев няма да се използва, защото тя ще е между ПБ, ПП, ДБ и всички останали", заяви лидерът на ГЕРБ.

Той обвини парламентарната група на "Прогресивна България", че ще гласува по предварителни договорки между отделни депутати. "По 70 човека ще подкрепят тези, които техните не трябва да избират, а 130 ще гласуват за тези, които трябва да избират - това са се договорили", обясни Борисов.

ДПС ще подкрепи кандидатите за Висш съдебен съвет, с изключение на Емил Дечев, Андрей Янкулов и кандидатката на "Възраждане", като целта е цялата отговорност за съдебната власт да падне върху "новата сглобка" между управляващите и ПП-ДБ, заяви Делян Пеевски.

Той обясни защо групата му не може да подкрепи Дечев: "Смутени сме много от всичко, което жена му казва за него и такъв човек да управлява съдебната власт". Пеевски определи бившия служебен вътрешен министър като министъра, който "проведе най-нечестните избори с полицейски натиск".

За Янкулов Пеевски каза, че е "натискал институциите за Петрохан" и го нарече "най-некадърният правосъден министър", а решението срещу Рангелова било "по идеологически причини".

"Другите ще ги подкрепим, за да може вече цялата отговорност за съдебната власт да бъде върху новата сглобка", каза Пеевски. Той прогнозира, че ПБ, ПП и ДБ ще изберат заедно и новите главния прокурор, председател на Върховния административен съд и "всички други надолу началници в съдебната власт".

"Всичко е договорено между управляващите и ПП-ДБ. Това си е техният ВСС, подчертавам. Надявам се от днес никога повече ВСС и който е бил от съдебната власт да не бъде преписван на ДПС", заяви Пеевски. "Оттам нататък, честито на сватбата днес. А кои са, кой е булката, кой е младоженецът, ще ви разкажа по-нататък", добави той.

Депутатът от ДПС Хамид Хамид изчете списък с имената на 11-те кандидати, които според партията ще бъдат избрани: Петьо Славов, Емил Дечев, Калин Баталски, Таня Радуловска-Мадамжиева, Иван Ранчев и Цветко Лазаров за съдийската колегия и проф. Екатерина Салкова-Гетова, Андрей Янкулов, проф. Веселин Вучков, Красимир Комсалов и Иван Калибацев за прокурорската колегия.

Дир.бг