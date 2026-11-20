Италия днес е обхваната от общонационална стачка, която ще продължи 24 часа.

Тя засяга всички обществени и частни сектори, като ще причини проблеми в здравеопазването, образованието и обществения транспорт в италианските градове и села, предадоха италиански медии, сред които и агенция АНСА. Това е втора обща стачка в рамките на 20 дни. Предходната беше на 30 октомври, припомня БТА.

Стачката е по искане на две синдикални организации – Италианската обща конфедерация на труда и Базови комитети.

Тя е срещу високите разходи за живот, високите цени на горивата и енергията, ниските заплати и проблемите в здравеопазването и образованието.

В редица италиански градове са предвидени протестни шествия.

В големите италиански мегаполиси обаче са осигурени гарантирани часови фази, в които ще има градски транспорт.

След намесата на Европейската комисия стачката няма да засегне въздушния и железопътния транспорт и превоза на товари. Що се касае обаче до железопътния транспорт от утре вечер в 21 ч. до неделя отново в 21 ч. местно време ще има стачка в този отрасъл, свикана от други две синдикални организации - Обща базова синдикална конфедерация и Базов синдикат на транспортните работници.

Дир.бг