Европейската комисия одобри петото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост на стойност над 1,7 млрд. евро. С него страната ще получи близо 99% от средствата, предвидени по механизма, след като е изпълнила повече от 50 реформи и инвестиции. Това съобщи вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов на брифинг в Министерския съвет.

По думите му България успешно приключва изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост. Одобрението на петото плащане е резултат от изпълнението на заложените ангажименти по реформите и инвестициите, уточни той.

Вицепремиерът припомни, че през пролетта на тази година България е получила малко над 50% от предвиденото финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, като тогава опасността от загуба на значителна част от средствата е била напълно реална. Той благодари на премиера Румен Радев за поетия политически ангажимент и подкрепата за изпълнението на плана, както и на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и депутатите, подкрепили необходимите реформи и законодателни решения.

Вицепремиерът обясни и защо България няма да получи пълния размер на петото плащане. Европейската комисия е установила незадоволително изпълнение по 6 мерки. Сред тях са липсата на избран член на Антикорупционната комисия, 2 недовършени детски градини и незавършен индустриален парк. Проблеми има и с броя на издадените дигитални сертификати и проведените обучения по проект на Министерството на труда и социалната политика, както и с изпълнението на показател, свързан с обществените поръчки. Заради тези пропуски се очаква да бъдат задържани между 60 и 65 млн. евро, или около 1% от общия ресурс по плана, посочи Пеканов.

Той подчерта, че всички останали проекти продължават и че средствата вече са насочени към инфраструктурни, социални и образователни инвестиции.

Сред важните постигнати резултати Пеканов открои приемането на законодателството за създаване на Антикорупционната комисия. По думите му реформата е получила необходимата парламентарна подкрепа и е позволила да бъдат освободени близо 400 млн. евро европейско финансиране, които преди това са били блокирани.

В енергетиката също са проведени продължителни преговори, довели до съгласие средствата да бъдат запазени и използвани за инвестиции. Става дума за близо 500 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост и още над 1 млрд. евро от Фонда за справедлив преход, които според Пеканов е било важно страната да не загуби.

Вицепремиерът посочи и предоговарянето на ангажиментите в сектор ВиК. Благодарение на работата на експертите от регионалното и екологичното министерство е отпаднало изискването за задължително обединяване на ВиК операторите.

По ускорена процедура са били завършени и редица инвестиции в здравеопазването, културата, индустрията и социалната сфера.

Като резултати от изпълнението на плана през последните 5 години Пеканов изброи доставката на нови мотрисни влакове и друг подвижен състав за железниците, медицински хеликоптери и модерна медицинска апаратура. Реновирани са домове за възрастни хора и хора с деменция, реализирани са инвестиции за укрепване на енергийната система и транспортни проекти. В образованието са изградени STEM кабинети и нова инфраструктура в училищата.

"Това не е краят", подчерта Пеканов. Според него постигнатото трябва да бъде надградено, а резултатите от изпълнението на плана да бъдат ясно обяснени на гражданите.

Дир.бг