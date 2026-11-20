Софийският градски съд оправда изцяло бившия министър на околната среда и водите Нено Димов по делото за водната криза в Перник от 2019 г. Оправдателна присъда получи и бившият временно изпълняващ длъжността кмет на града Севделина Ковачева. Решението е постановено на първа инстанция и подлежи на обжалване и протест, предаде БТА.

Така близо седем години след кризата с водоснабдяването на Перник съдът се произнесе по едно от знаковите дела срещу бивш представител на изпълнителната власт. Процесът започна след разследване на решенията за използването на водата от язовир "Студена", чиито силно намалели запаси доведоха до въвеждането на воден режим за жителите на града.

Малко след произнасянето на присъдата Нено Димов заяви, че през цялото време е бил спокоен за изхода на делото.

"През тези седем години не съм се чувствал притеснен, защото не смятам, че съм извършил каквото и да е престъпление, с цялата ми симпатия към жителите на Перник. Докато бях в ареста и под домашен арест, имах време да напиша една хубава книга", каза Димов пред медиите след заседанието на съда.

Прокуратурата обаче не приема решението на първата инстанция и обяви, че ще го протестира пред Софийския апелативен съд.

"Намирам съдебния акт за неправилен и незаконосъобразен и ще протестираме. Смятаме, че доказателствата установяват вината на двамата обвиняеми", заяви прокурорът по делото Радан Кънев.

Съдия по делото в СГС беше Красимир Комсалов, който бе избран днес от Народното събрание за член на новия състав на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.

Присъдата не е окончателна и делото може да премине през още две съдебни инстанции.

Нено Димов стана първият роден действащ министър с прокурорско обвинение. Той беше издигнат за екоминистър от квотата на ВМРО в коалиционното правителство "Борисов" 3. Бил е главен секретар на Министерството на околната среда и водите по време на управлението на Иван Костов, а след това и депутат от ДСБ. Подаде оставка от ареста, след като през януари 2020 г. бе задържан при акция на прокуратурата заради водната криза в Перник.

Съдебната сага

Димов и Ковачева бяха обвинени в умишлена безстопанственост. Според прокуратурата бившият министър е давал приоритет на използването на вода за промишлени нужди, въпреки че е разполагал с информация за намаляващите количества в язовир "Студена" и за риска от недостиг на питейна вода.то.

В обвинителния акт се посочваше, че в периода от 1 април до 19 ноември 2019 г. са били неправомерно използвани 1 025 303 кубически метра вода на стойност 1 901 937,06 лева. Според разследващите тези количества са били предоставени за промишлени цели на предприятията "Стомана Индъстри" и "Топлофикация Перник".

Прокуратурата поддържаше тезата, че действията на тогавашния министър са засегнали водните запаси, предназначени за питейно-битови нужди, както и дейността на местното водоснабдително дружество.

Севделина Ковачева беше обвинена във връзка със забавянето на мерките за ограничаване на потреблението на вода. Според обвинението през октомври и ноември 2019 г. тя е била уведомена за критичното намаляване на водния ресурс, но не е предприела необходимите действия за своевременно въвеждане на режим на водоползване в общината.

Водната криза в Перник се превърна в един от най-сериозните проблеми с водоснабдяването в страната през последните години. В края на 2019 г. жителите на града бяха принудени да живеят при ограничения в подаването на питейна вода, а ситуацията предизвика обществено недоволство и въпроси за управлението на язовир "Студена".

Последва разследване на действията на отговорните институции. На 9 януари 2020 г. Нено Димов беше задържан, а впоследствие подаде оставка като министър. През април същата година той беше освободен от ареста и поставен под домашен арест.

В обвинителния акт се посочваше, че за периода от 1 април до 19 ноември 2019 г. са били разпилени 1 025 303 кубически метра вода на стойност 1 901 937,06 лева. Според държавното обвинение, въпреки недостига на вода за населението, е било разрешавано водоползване за промишлените нужди на "Стомана Индъстри" и "Топлофикация Перник".

Севделина Ковачева беше обвинена, че не е предприела своевременни действия за въвеждане на режим на водоподаване в общината. Според прокуратурата през октомври и ноември 2019 г. местната власт е разполагала с информация за силно намалелите водни ресурси, но необходимите мерки са се забавили.

Водната криза в Перник предизвика сериозно обществено недоволство в края на 2019 г. Хиляди жители на града бяха принудени да се съобразяват с ограничения във водоснабдяването, а ситуацията постави въпроса за отговорността на държавните и местните институции при управлението на язовир "Студена".

Разследването доведе до задържането на Нено Димов на 9 януари 2020 г., докато той все още заемаше поста министър на околната среда и водите в третото правителство на Бойко Борисов. Димов беше излъчен за министър от квотата на ВМРО. След ареста си той подаде оставка, а впоследствие беше освободен от ареста и поставен под домашен арест.

През януари 2023 г. бившият министър разказа за преживяното в първото си телевизионно интервю след задържането, дадено пред предаването "120 минути". Тогава той заяви, че арестът е бил изненада за него и че не разбира защо се е стигнало до задържането му.

Бившият екоминистър разкри и любопитна подробност от престоя си зад решетките. По думите му именно тогава е разработил концепцията на книгата си "Зеленият терор и консервативната алтернатива". Димов призна, че престоят в ареста не е бил приятен, но е решил да използва времето за писане. В интервюто той обясни, че по този начин се е опитал да превърне неблагоприятната ситуация в нещо полезно.

Бившият министър заяви още, че продължава да вярва на българските институции и очаква съдебният процес да даде отговор на въпроса защо Перник е останал без вода през 2019 г. Той отказа да обсъжда подробно обвиненията, докато делото е висящо, като подчерта, че именно съдът трябва да се произнесе по тях.

Специализираната прокуратура внесе обвинителния акт срещу Димов и Ковачева през юли 2021 г. Делото започна по същество през май 2022 г., а след закриването на специализираното правосъдие производството беше прехвърлено в Софийския градски съд.

Разследването беше с голям обем. В досъдебната фаза бяха разпитани 156 свидетели, изготвена бе деветорна техническа експертиза и събрани над 40 000 страници доказателства.

Защитата на бившия министър от самото начало оспорваше обвиненията. През септември 2022 г. адвокатът му Ина Лулчева определи делото като поръчково и заяви, че очаква оправдателна присъда. Самият Димов тогава посочи, че ще коментира случая след приключването на съдебния процес.

Dir.bg