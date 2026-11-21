Петото издание на детския шахматен турнир „Не на насилието“ се проведе в Шахматния дом в Шумен. Надпреварата е част от инициативите за превенция на насилието над деца. Чрез шахматната игра организаторите насърчават уважението към съперника, толерантността, самоконтрола и честното съперничество.

Състезанието премина в два отделни турнира, като участниците изиграха по пет партии, съобщиха от СКШ "Шумен".

В първия турнир победител стана Дамян Караджов с пълен актив от 5 точки. Втори се класира Чънар Тахир с 4 точки, а трети – Вито Караджов с 3,5 точки.

Във втория турнир първото място спечели Иван Писев с 4,5 точки. След него се наредиха Мерт Недямидинов с 4 точки и Марина Писева с 3,5 точки.

Всички деца бяха отличени с грамоти. Първите трима във всяка категория получиха медали, а състезателите до шесто място – предметни награди.

Главен съдия на състезанието беше Петромир Панайотов, а в съдийския състав участваха Станислав Марянов и Антон Аврамов.

Организатори на инициативата са Община Шумен, СКШ „Шумен“ и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

ШУМ.БГ