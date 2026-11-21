Взрив е избухнал снощи на яхта под български флаг, закотвена на Халкидическия полуостров, съобщи солунският информационен сайт thesstoday.gr.

При експлозията е пострадал капитанът на яхтата, който е гръцки гражданин. Той е бил сам на борда по време на инцидента. При взрива капитанът е получил изгаряния по лицето и крайниците и е откаран в болница в Солун. Според информацията състоянието му не буди тревога.

Инцидентът е станал на яхтеното пристанище в Сани на полуостров Касандра, Халкидики.

В резултат на експлозията яхтата е започнала да се пълни с вода и са предприети мерки за изпомпването ѝ. Превантивно е поставено и заграждение около плавателния съд, за да бъде ограничено евентуално замърсяване на морето.

Засега гръцките медии не съобщават какви са вероятните причини за взрива, предаде БТА.

Проверяват се разрешителните за яхтата и техническото на състояние, съобщи кореспондентът на БНР.

Разследващите работят по две версии за взрива - техническа неизправност или умишлено поставяне на взривно вещество.

Проверява се и собственикът на яхтата, както и неговите бизнес контакти.

Дир.бг