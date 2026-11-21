Шести пореден мач без загубена точка в шампионата записа „Волов-Шумен 2007“. Като гост на „Рилци“ шуменци спечелиха с 1:0.

Срещата бе от 15 кръг на североизточната Трета лига по футбол и се игра в Добрич.

„Волов-Шумен 2007“ бе фаворит за победата в мача и показа това от първата минута на двубоя. Шуменци заиграха нападателно, създадоха многобройно ситуации пред вратата на домакините, но не стигаха до гол.

Фактът, че запазиха „суха“ мрежа даде тласък на играта на „Рилци“ и те на няколко пъти затрудниха защитата и вратаря на „Волов-Шумен 2007“.

Логичното все пак се случи и шуменският тим стигна до победата. Тя дойде в последната минута на двубоя., когато Румен Николов свали топка към Димитър Игнатовски и голмайсторът на шампионата от миналия сезон вкара за успеха на „Волов-Шумен 2007“ – 0:1.

С тази победа „Волов-Шумен 2007“ е с актив от 35 точки и дели второ, трето място с „Черноморец“ Балчик.

В следващия, предпоследен кръг от есенния дял на първенството „Волов-Шумен 2007“ почива.

ШУМ.БГ