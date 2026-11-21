„Шумен“ записа победа при гостуването си на „Добруджа“ в мач от 7 кръг на елитната група от хандбалното първенство при мъжете. В зала „Русалка“ в Добрич „Шумен“ спечели с 38:31.

Още в началото на мача шуменци взеха преднина от 2,3 гола, която увеличиха до края на 30-те минути до 8 попадения. – 12:20

Още по-убедителни бяха момчетата на „Шумен 61“ през втората част на двубоя. В първите игрови минути след почивката домакините намалиха разликата до пет гола, но шуменските хандбалисти отново увеличиха аванса си и разликата стигна до 9 гола – 23:32. Тя се оказа и достатъчна за третата победа на обновения „Шумен“ в шампионата.

„Шумен“ игра без Деян Малчев, който се контузи в мача срещу „Локомотив“. Той бе достойно заместен от младоците в състава, някои, от които получиха повече игрови минути срещу „Добруджа“.

В следващия кръг „Шумен“ гостува на „Осъм“ в Ловеч.

ШУМ.БГ