Най-малко 12 души са загинали при руски удари в района на Киев, от които девет при частичното срутване на жилищна сграда, предаде Франс прес, позовавайки се на най-новите данни на властите.

Днес в Брюксел ще бъде проведена среща на НАТО, посветена на конфликта в Украйна и последиците от него в Европа. Русия засили ударите си срещу украинската столица през последните шест месеца и мнозина се опасяват, че идващата зима ще бъде най-тежката от началото на войната, отбелязва АФП.

През нощта срещу неделя руски удари срещу село Димер, на около 45 километра от Киев, поразиха пететажна жилищна сграда, като вследствие на атаката загинаха най-малко девет души.

Кадри на АФП показваха спасителите, които претърсваха купчината димящи отломки след частичното срутване на сградата. Броят на жертвите продължаваше да нараства с течение на часовете, достигайки девет загинали в ранните часове днес, според ръководителя на киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко, който уточни в "Телеграм", че операциите по намирането на още евентуални жертви продължават.

Спасителите са успели да извадят живи изпод развалините едно дете и една 79-годишна жена, съобщи той.

При друг случай, двама души загинаха, а осем са ранени в Бучански район, след като руски удар порази супермаркет, съобщи Ткаченко.

По-късно един мъж загина при атака срещу жилищна сграда в района на Била Церква, югозападно от Киев, съобщи още той. Четирима други жители на сградата са ранени.

"Светът трябва да спре да си затваря очите. Осъдете този тероризъм, дръжте Русия отговорна и действайте веднага, за да сложите край на избиването на невинни украинци“, заяви омбудсмана Дмитро Лубинец в "Екс".

Днес.бг