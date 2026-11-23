Аталанта и Интер направиха мача на сезона в Серия А, след като завършиха 4:4 в двубой, който държеше под напрежение феновете до последния съдийски сигнал. След този резултат шампионите са трети с 29 точки, 3 по-малко от лидер Лацио. Бергамаските са 12-и с 15 точки.

Франческо Пио Еспозито направиха голям мач. Той вкара два гола до 32-ата минута. Последва контузия на Хакан Чалханоглу, преди Елиф Елмас да намали за Аталанта.

В 52-ата минута Пио Еспозито оформи своя хеттрик, но домакините не се предадоха и Шарл де Кетеларе намали. После Петър Сучич вкара четвърти гол за Интер, който обаче сякаш много сериозно успокои тима на Кристиан Киву.

Така се стигна до 80-ата минута Шарл де Кетеларе намали за 2:3, но драмата тепърва престоеше. В продължението на срещата Аталанта получи дузпа, която бе реализирана от Франк Кесие - 4:4.

Дир.бг