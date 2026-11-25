Съдебно жури в САЩ призна във вторник китайския технологичен гигант "Хуавей Технолъджис" (Huawei Technologies) за виновен в заговор за кражба на търговски тайни и банкови измами, предаде Асошиейтед прес.

"Хуавей" беше обвинена също, че е извършвала дейност в държави, подложени на американски санкции, включително Иран и Северна Корея, както и че е давала неверни сведения на американски държавни служители и банки в опит да прикрие нарушенията си.

Китайският телекомуникационен гигант определи присъдата като необоснована и заплаши да предприеме съдебни действия, предаде Франс прес.

Американските обвинения са "лишени от всякакво правно и фактическо основание", заяви "Хуавей" в съобщение, като посочи, че ще "разгледа внимателно" съдебното решение и ще обмисли "всички необходими правни мерки", за да защити интересите си.

Компанията може да бъде изправена пред глоби в размер на милиарди долари, отбелязва Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Не е ясно какъв ще бъде ефектът от присъдата върху глобалния бизнес на "Хуавей". От години компанията няма право да продава оборудване на американски телекомуникационни оператори заради опасения, свързани със сигурността. Тя е включена и в черни списъци на други западни съюзници, включително Канада и Великобритания.

Това обаче не попречи на "Хуавей" да развива успешно бизнеса си в други части на света, припомня АП. Нейните смартфони и друго телекомуникационно оборудване се продават в световен мащаб. "Хуавей" разшири дейността си и в производството на чипове, тъй като бумът в областта на изкуствения интелект засилва търсенето на микропроцесори, превръщайки компанията във важна алтернатива в Китай на чиповете, произвеждани от компании като "Енвидиа".

САЩ повдигнаха наказателни обвинения срещу "Хуавей" в началото на 2019 г., а по-късно ги разшириха. Продължителният съдебен процес започна през септември.

Китайски представители заявиха, че САЩ упражняват "икономически тормоз" и неправомерно използват националната сигурност като претекст за потискане на китайски компании.

В обвинителния акт срещу "Хуавей" компанията е обвинена в продължителна практика на кражба на технологии. Според прокуратурата "Хуавей" веднъж е продала интернет рутери, съдържащи изходен код, копиран от конкурент. В друг случай служител на "Хуавей" се промъкнал на щанда на конкурент по време на търговско изложение в Чикаго, за да заснеме тайно схемите във вътрешността на мрежово устройство на друга компания, се посочва в обвинителния акт. В друг случай служител на "Хуавей" отнесъл роботизирана ръка от лаборатория на конкурент, за да бъде заснета и измерена, твърди прокуратурата.

Сред засегнатите компании са "Сиско Системс" (Cisco Systems), "Моторола Солюшънс" (Motorola Solutions), "Т-Мобайл" (T-Mobile), "Куинтел Ю Ес Ей" (Quintel USA) и "Фуджицу" (Fujitsu), според съдебните документи, цитирани от Асошиейтед прес.

Дир.бг