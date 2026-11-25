Настояваме бюджетът веднага да бъде оттеглен и преработен и бюджетният дефицит да падне под три процента, заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България" Ивайло Мирчев.

Очаква се днес Народното събрание да обсъди на първо четене Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2027 г.

Мирчев даде предложения за промени в бюджета, с които дефицитът ще падне до 2,88%.

"Силното време за реформи изтече, ние нямаме очаквания към това правителство да извърши нещо, но искаме да помогнем", допълни той пред bTV.

Вчера България получи предупреждение от Европейската комисия за глоба поради високия дефицит. „Ние вече сме в този парадоксален момент, в който вместо българското правителство да защитава обществения интерес, го защитава Европейската комисия, която казва теглите много дълг, а той отива на вятъра“, коментира още Ивайло Мирчев. „ЕК се грижи българските граждани и правителството, което ги управлява, да не изпадне в дългова спирала и да нямаме големи дефицити“, допълни той.

По темата за заведените дела срещу варненския кмет Благомир Коцев, Ивайло Мирчев коментира, че всички дела, заведени за корупция, трябва да бъдат решени.

„Това, което се случи с Общинската избирателна комисия във Варна е безпрецедентно, защото представителите на почти всички партии гласуват за отстраняването на кмета, а след това лидерите на партиите се отричат от решенията на своите представители", допълни Мирчев.

Коцев е издигнат от "Продължаваме промяната" и "Да, България", но на гласуването представителите от ПП подкрепят отстраняването му, докато представителката на ДБ във Варна Жени Калчева е гласувала против отстраняването на кмета и е защитила обществения интерес, изтъкна Мирчев.

Изборът на нов ВСС

Беше засегната и темата за новия избор на членове на ВСС. Според Ивайло Мирчев най-недоволни от състава са Делян Певски и Бойко Борисов. „Според мен влязоха доста добри професионалисти", допълни Мирчев.

Днес.бг