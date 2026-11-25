Лодка с 35 мигранти, сред които и деца, са задържали граничните власти тази нощ на брега край Синеморец, съобщи за БТА областният управител на Бургас Дико Диков.

Плавателният съд е засечен около 3:00 часа през нощта, през цялото време е наблюдаван от граничните власти. Когато лодката е навлязла в териториалните води на България, са предприети съответните действия по задържането им, посочи Диков.

Той допълни, че мигрантите не са изпълнили разпорежданията на граничните власти и са се отклонили, но са излезли на бреговата ивица около Синеморец и там са са задържани от сухопътен патрул на "Гранична полиция".

Диков допълни, че на всички хора е оказано медицинско обслужване, сред мигрантите е имало и премръзнали хора, на които са дадени топли дрехи, положени са грижи и за малките деца. По думите му те веднага са транспортирани в Граничното полицейско управление (ГПУ) - Царево.

Лодката не е потънала, посочи областният управител. Той увери, че няма жертви или пострадали хора.

Дико Диков допълни, че днес са предприети съответните процесуални-следствени действия. "Това са действия, които са в правомощията на ГПУ – Царево, Районна прокуратура – Бургас и Районния съд с тяхното звено в Царево", обясни още областният управител на Бургас.

Диков благодари на "Гранична полиция" за свършената работа.

Дир.бг