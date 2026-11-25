Всички заложници, държани в продължение на близо 17 часа в Колумбия в супермаркет в туристическия град Картахена, където въоръжени мъже се бяха барикадирали, бяха освободени тази сутрин, обяви след щурм на полицията и армията колумбийският президент Абелардо де ла Есприеля, цитиран от Франс прес.

Държавният глава определи операцията като "абсолютно безупречна" във видеоклип, публикуван в социалните мрежи, и потвърди, че един от похитителите е убит.

При операцията са задържани още четирима заподозрени, съобщава колумбийското издание "Ел Еспектадор", позовавайки се на информация от властите. Всички останали в супермаркета клиенти и служители са освободени.

По-рано похитителите освободиха десет заложници, девет от които възрастни жени.

Около 30 заложниците бяха взети вчера от група въоръжени мъже, укрили се в супермаркет от веригата "Ексито" (Exito), след бърза намеса на полицията, успяла да осуети опита им да отвлекат брониран автомобил, превозващ пари в брой от търговски център, каза по-рано колумбийският президент.

Снимки и видеа в социалните мрежи показаха струпване на тежко въоръжени военнослужещи и полицаи пред супермаркета в квартал Ла Кастеяна в Картахена, популярен сред туристите град с колониална архитектура.

Появиха се и кадри от щурма на полицията и армията в супермаркета.

Дир.бг