От началото на годината до днес от общински терени са премахнати 146 излезли от употреба моторни превозни средства. За други 28 автомобила текат срокове за доброволно преместване, съобщиха от пресслужбата на Община Шумен в отговор на запитване на ШУМ.БГ.

Повечето изоставени на улиците коли са преместени след постъпването на жалби и сигнали от съседи – 151 броя. Други 23 автомобила са установени при ежедневните обходи на общинските инспектори от отдел „Контрол по чистотата“.

„Поради доброволното преместване на автомобилите от техните собственици Община Шумен няма репатрирани автомобили за 2026 г. Инспекторите от Община Шумен продължават работата по установяване и премахване на излезлите от употреба моторни превозни средства с цел освобождаване на общинските терени и подобряване на градската среда“, казаха от Общината.

Съгласно Наредбата за управление на отпадъците след постъпване на сигнал назначена от кмета комисия установява наличието на излезли от употреба моторни превозни средства и започва процедура по премахването им.

На собственика се издава предписание за преместване, което влиза в сила след 14 дни от връчването му, съответно от поставянето му като стикер на предното стъкло на автомобила.

При неизпълнение на предписанието колата се вдига принудително и се откарва на площадката за временно съхранение за още 14 дни. Ако собственикът не предприеме действия, автомобилът се предава за разкомплектоване.

От Общината апелираха гражданите да подават сигнали за излезли от употреба моторни превозни средства, оставени върху общински терени, както и за други нарушения, свързани с чистотата и поддържането на обществените пространства.

ШУМ.БГ