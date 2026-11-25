Регионално полево учение на тема „Възникване на горски пожар“ проведоха днес доброволните формирования от десетте общини в област Шумен, младежкото доброволно формирование към СУ „П. Волов“, служители на пожарната и полицията.

В района на местностите „Пясъчниците“ и „Под манастира“ край Шумен участниците отработиха няколко ситуации, при които бе застрашен животът на хора. При акциите си спасителите използваха новото специализирано оборудване, което бе предоставено по европроект.

„Целта на едно такова обучение на терен е да стиковаме действията между служителите на Регионалната дирекция, пожарната безопасност и доброволните формирования. Това е един вид тренировка преди бойни действия. Обучението на доброволците, което продължава три месеца, премина, а с тези занятия се координират действията между доброволците и служителите на различните районни служби, тъй като все по-често се налага да използваме формированията от доброволци. Примерно тази година сме ги използвали 29 пъти да помагат съвместно с нас. Така че тези тренировки са точно за това, като дойдат, да знаят точно какво трябва да правят, как да ни помогнат и как се случват нещата“, каза комисар Иван Иванов, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" /РДПБЗН/.

В обучението участваха 47 души от доброволните формирования и 14 пожарникари.

Тренировката премина в няколко етапа. В първия чрез каскада от шлангови линии, басейни, помпи и друго оборудване бе издигната вода на голяма височина. Тя бе необходима, за да се изгаси пожар в кола на дърводобивна фирма, която се запалва, а след това огънят обхвана и боровата гора. Ситуацията бе овладяна и пожарът загасен, като се използваха и доброволци с пръскачки, заради пресечената местност.

При втория етап бяха спасени хора, които бяха на разходка. Те попаднаха в задимена зона и бяха локализирани с дрон. Пострадалите бяха успешно изведени и спасени.

В последния етап бяха извадени хора от самокатастрофирал автомобил. Наложи се бусът да бъде разрязан, за да се извадят шофьорът и пътниците, като и тази акция приключи успешно. Пострадалите бяха качени в линейка и откарани в болница.

Полевото учение е част от дейностите по Проект „Повишаване готовността на област Шумен за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“, изпълняван по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г.

ШУМ.БГ