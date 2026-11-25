35 мигранти бяха спасени при опит да навлязат по море в България край Синеморец. Сигналът за плавателния съд е засечен чрез интегрираната система за наблюдение на морската граница, съобщи на брифинг днес следобед старши комисар Лъчезар Момчев, директор на Регионална дирекция "Гранична полиция". От тях 28 са граждани на Афганистан, а останалите седем - на Пакистан.

"Тази сутрин около 3:00 ч. посредством интегрираната система за наблюдение "Синя граница" е установен малък плавателен съд, пресичащ границата на България с Турция и насочващ се към нашата страна. Към него е насочен дежурен граничен полицейски кораб, патрулиращ в района. От брега са изпратени допълнителни гранично-полицейски наряди от ГПУ - Царево. При приближаването на лодката е установено, че на борда ѝ има хора. На брега са задържани 35 лица. По данни на граничните власти повечето са афганистанци, а останалите - пакистанци. Сред мигрантите има и непълнолетни, придружавани от възрастни от Афганистан", разказа подробности старши комисар Момчев.

Той разкри още, че мигрантите са в добро общо състояние, като някои от тях са били премръзнали.

По информация на граничните власти групата е потеглила от Турция, а крайната ѝ цел е била България. Лодката е била надуваема, с нисък борд, предназначена за придвижване на къси разстояния. След като е доближила морския бряг в района на скалите в залива Листи, тя е потънала.

След задържането на всички мигранти са извършени медицински прегледи. Установено е, че те са в добро здравословно състояние.

Групата е настанена в Граничното полицейско управление в Царево.

Последният подобен случай е регистриран на 15 май, когато граничните власти отново са предотвратили опит за незаконно влизане на територията на България по море.

Дир.бг