Началникът на Централния софийски затвор Светослав Пенов е освободен от поста заради пуснат погрешка арестант. Това става ясно от писмен отговор на правосъдния министър Николай Найденов до депутата Ивайло Мирчев, който го е питал за скандалния случай по реда на парламентарния контрол.

Арестантът е 19-годишният Красимир Пантов, който заедно с брат си Цветан и 28-годишния Мирослав Цаков са извършители на серия от брутални нападения над клиенти на заведения и случайни минувачи по улиците в центъра на София. За атаките стана ясно от репортаж на Нова телевизия.

След излъчването му министърът на правосъдието Николай Найденов е разпоредил проверка, като са образувани и дисциплинарни производства срещу пряко отговорните служители.

От отговор на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев до друг депутат става ясно, че тримата имат над 14 обвинения за побои, заплахи и грабежи. Нападателите са задържани от полицията в края на юни, а съдът ги е оставил за постоянно в ареста.

На едно от заседанията обаче Красимир Пантов се явил сам и заявил, че са го пуснали от ареста по погрешка. Това се е случило на 29 септември т.г. На 5 октомври отново е задържан.

Ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност и на експертното лице, което е следвало да съблюдава законосъобразното изпълнение на получените за изпълнение прокурорски и съдебни актове на задържаните лица. В допълнение предприети са мерки експерти от ГДИН да извършат обучение на новоназначени служители от администрацията на затвора, с оглед законосъобразното изпълнение на горепосочените актове, както и с цел превенция от повторно допускане на подобни случаи", пише министър Найденов до Ивайло Мирчев.

Dir.bg