Варненският административен съд спря допуснатото предварително изпълнение на решението на Общинска избирателна комисия във Варна, с което са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев, съобщиха от съда.

Мярката има действие до приключването на съдебното производство по същество с влязъл в сила съдебен акт.

В мотивите си съдебният състав посочва, че последиците от незабавното прекратяване на пълномощията на кмета на Община Варна надхвърлят неговата лична правна сфера. То засяга и правната сфера на гражданите, упражнили избирателното си право, както и установения чрез избори демократичен ред за формиране на местната изпълнителна власт.

Незабавното изпълнение на решението на ОИК води до фактическо преустановяване на упражняването на мандат, получен непосредствено от избирателите, преди съдът да е осъществил пълноценен контрол за законосъобразността на административния акт, с който този мандат се прекратява, пишат още административните съдии.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Дир.бг