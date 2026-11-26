В отношенията между Русия и Северна Корея е възникнал сериозен разкол, заради който Пхенян временно преустановява част от военната подкрепа за Москва. Съответното решение е взето лично от Ким Чен Ун, твърди главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна, цитирано от редица украински и западни медии.

Причина за конфликта е изявлението на заместник-министъра на външните работи на РФ Андрей Руденко относно намеренията на Москва да допринесе за деескалация на отношенията между Сеул и Пхенян. Министърът на външните работи на КНДР Чхве Сон Хи е ракритикувала тази позиция, като я определя като несъвместима със съюзническите отношения, и иска от Русия обяснения относно политиката ѝ по отношение на Южна Корея.

Военните ограничения от страна на КНДР засягат използването на въздушното пространство на Северна Корея от руски военно-транспортни самолети, доставките на балистични ракети KN-23 и предаването на нова партида артилерийски боеприпаси. Освен това Пхенян не бърза да удовлетвори искането на Москва за увеличаване на числеността на севернокорейския военен контингент в Русия от 8,5 на 50 хил. военнослужещи.

Междувременно Ким Чен Ун заяви, че всякакви опити да се отрича ядреният статут на Северна Корея ще се разглеждат като "открито обявяване на война". С такова изявление лидерът на КНДР се е изказал по време на инспекция на обекти за производство на ядрени материали, съобщава държавната информационна агенция на Северна Корея.

Ким Чен Ун също така е призовал да се обърне внимание на по-широкото разгръщане на тактическо ядрено оръжие за решаване на различни задачи, както и да се разширят производствените мощности за ядрени материали. Той е подчертал, че статутът на Северна Корея като държава, притежаваща ядрено оръжие, е "абсолютно непоклатим".

По думите му статутът на Северна Корея като ядрена държава няма да се промени под влиянието на външната "риторика за денуклеаризация от страна на сили, които игнорират обективната реалност и не са в състояние да признаят променената ситуация".

Лидерът на КНДР подчертава, че всякакви опити да се отрича ядреният статут на страната, заложен в нейната конституция през 2023 г., ще се разглеждат като "открито обявяване на война". Според него Пхенян никога няма да се откаже от това, което счита за основна гаранция за националния суверенитет и сигурност. "Притежаването на ядрено оръжие е наш абсолютно необратим избор, докато съществуват враждебни сили, които използват ядреното оръжие като средство за постигане на хегемония", заяви той, цитиран от местните медии.

Дир.бг