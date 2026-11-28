Омбудсманът Велислава Делчева сезира Окръжната прокуратура в Плевен във връзка с данни за физическо и психическо насилие над непълнолетни, настанени във Възпитателното училище-интернат (ВУИ) "Христо Ботев" в село Подем, съобщиха от офиса на омбудсмана.

След получен сигнал на 25 ноември екип на омбудсмана, в качеството му на Национален превантивен механизъм (НПМ), е извършил внезапна проверка в интерната, при която са установени изключително тревожни данни за упражнявано насилие над деца. За констатациите от проверката омбудсманът е информирал и министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, тъй като възпитателното училище-интернат е в системата на Министерството на образованието и науката.

Велислава Делчева настоява пострадалите деца да бъдат незабавно изведени от интерната и настанени в кризисен център или в Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни към Министерството на вътрешните работи в Горна Оряховица, за да бъдат гарантирани тяхната сигурност и защитата им от последващо насилие.

В резултат на сигнала на омбудсмана на 27 ноември Районната прокуратура в Плевен е образувала досъдебно производство за престъпление по чл. 187, ал. 1 от Наказателния кодекс - изтезаване на непълнолетно лице, намиращо се под грижите или възпитанието на друго лице.

В хода на разследването са разпитани свидетели, извършен е оглед на местопроизшествието, иззети са предмети, свързани с разследването, децата, станали жертва на насилие, са освидетелствани и са назначени медицински експертизи.

Омбудсманът Велислава Делчева поиска през седмицата спешна прокурорска проверка за насилие над дете с увреждания в център в Кюстендил. Тя призова тогава и Министерството на здравеопазването да провери дейността на центровете в Благоевград и Кюстендил.

Дир.бг