Падението на Манчестър Юнайтед изглежда няма край след поредната загуба и унизителен резултат.

"Червените дяволи" паднаха от Брентфорд с 0:4 насред "Олд Трафорд" и ще посрещнат декември месец в зоната на изпадащите.

Юнайтед има едва 8 точки след 12 кръга и заема предпоследното място, а утре може и да се озове на последното, ако Кристъл Палас успее да вземе домакинството си на Хъл - нещо, което изглежда напълно логично.

Още по-трагичната статистика е, че Манчестър Юнайтед е най-яловият отбор в Англия, или поне от тези, които играят футбол на някакво организирано ниво.

Говорим за общо шест дивизии във футболната пирамида и общо 164 отбора, като сред тях Манчестър Юнайтед е единственият, който има само една победа в първенството си.

Статистика на изпадащ отбор, а играта и резултатите на отбора също предвещават подобна съдба.

Само в рамките на месец Юнайтед отнесе 3 гола от Борнемут и 4 гола от Брентфорд у дома. Допусна 4 у дома и от Астън Вила, но тогава стигна до реми 4:4, като в този период падна от Челси с 0:2 и от Ливърпул с 0:4.

Пет мача във Висшата лига, в които отборът допусна 17 гола, а пък серията без победа е вече десет срещи. Всъщност единствената победа дойде във втория кръг с 5:2 над новака Ипсуич.

На Юнайтед не му помага и ефектът нов треньор в лицето на Маурисио Почетино, защото ситуацията на терена е трагична, а това се подразбира от резултатите.

Отборът е тотална развалина, като от това се възползва Брентфорд, който още на почивката водеше с два гола дело на Калъм Уилсън, а в края на мача "пчеличките" решиха да унижат съперника си с нови две попадения на Кристофер Айер и Кевин Шаде.

По същото време Лийдс продължи с отличния си сезон и победи Ковънтри с 3:0, но за съжаление националът ни Илия Груев отново бе извън групата.

Дир.бг