Никола Цолов направи изключително солидно спринтово състезание в Катар и направи първа от четирите ключови крачки към титлата във Формула 2.

Българския лъв завърши на четвърто място в предпоследния спринт за сезона. Той стартира именно от тази четвърта позиция, като до проведе умно състезание без рискове, осъзнавайки отлично какъв е залогът.

Макар в началото Цолов да загуби две позиции, в хода на състезанието той успя да си ги възвърне и предпочете да не рискува особено за място на подиума, а да прибере ценни пет точки в актива си.

Така Никола Цолов вече има 205 на второто място в генералното класиране, но тук важното условие е, че лидерът Рафаел Камара със своите 207 точки повече няма да се състезава през настоящата кампания.

Камара няма как да увеличи своите 207 точки, а това поставя Цолов само на два пункта от първото място и потенциална титла при оставащи три състезания - утрешната същинска надпревара в Катар и двата старта в Абу Даби.

Единствената реална заплаха за Цолов е ирландецът Алекс Дън, който днес завърши пети и така българинът увеличи с точка аванси си пред него, който към момента възлиза на 12 точки.

Именно между Цолов и Дън ще е битката за титлата при отсъствието на Камара, а утре е денят, в който в Катар ще се раздават големите точки в същинската надпревара.

Иначе днес спринтът бе спечелен от Мартинус Стеншорн от Норвегия, а с него на подиума се качиха Джошуа Дюркесн от Парагвай и Ноел Леон от Мексико.

Утрешното състезание в Катар е от 14 часа наше време.

Дир.бг