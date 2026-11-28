По искане на Областно пътно управление (ОПУ) - Русе се ограничава движението по път I-2 от Шумен до Русе и обратно за тежкотоварни автомобили над 12 тона, съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция.

Водачите на тежкотоварните автомобили, които пътуват към Русе се спират в село Струйно.

Екипи на пътна полиция към областната дирекция извършват обход в областта. Между двата разклона за село Хитрино е имало закъсали автомобили вдясно от пътното платно, поради движение с неподходящи гуми. Оказано им е съдействие и са изтеглени.

Около село Лиси връх е имало тежкотоварен автомобил, който се усукал на пътното платно и движението се осъществявало в едната лента. Между селата Звегор и Тервел е имало паднало дърво на пътното платно. Екип на пътна полиция е съдействал за премахването му и почистване на пътя.

На пътен възел " Диаманта" е позициониран полицейски екип, за да оказва съдействие на водачите при нужда.

Обстановката в област Шумен се очаква да се усложни при силни пориви на вятъра. От МВР призовават водачите да тръгват на път добре подготвени за зимни условия.

ШУМ.БГ