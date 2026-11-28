Близките отношения между феновете на Левски и Лацио не са тайна, а ултрасите на италианците не пропуснаха да окажат подкрепа на левскарите в първия си двубой от инцидентите в Марсилия насам.

Преди днешното си гостуване на Торино от италианската Серия "А", част от ултрасите на римския клуб разпънаха транспарант, насочен към тези на френския Марсилия.

"Marsigliese scimmia infame", което онлайн справка превежда като "долна маймуна" или "подла маймуна" бе надписът на транспаранта, разпънат от феновете.

Снимката бързо обиколи всички популярни международни ултрас групи, a подкрепата не идва като изненада. Не само заради връзките между ултрасите не Левски и Лацио, но и заради историята на римските фенове и тези от Марсилия, които имаха няколко сбивания в последните десетина години.

Иначе на терена Лацио продължи с големия си поход, за мнозина абсолютно нелогичен.

Лацио победи с 2:1 Торино и ще влезе в месец декември като лидер в Италия, като в началото на 13-ия кръг "орлите" имат аванс от пет точки пред Рома и шест пред Интер, като и двата преследвача са с мач по-малко.

Головете вкараха скандинавците Оливер Провстгаар и Густав Исаксен в рамките на секунди в края на първата част, а макар Торино да върна едно попадение в 62-ата минута, до изравняване така и не се стигна.

Дир.бг